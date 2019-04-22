Milletveki Aydın'ın 23 Nisan mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 99. yılını, milli egemenliğimizin kabulünü ve tüm dünya çocuklarının çocuk bayramını her yıl olduğu gibi bu yıl da yine çok büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını kaydetti.

Aydın, “Kudretini ve gücünü milletinden alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin üstünlüğünü, hiçbir vesayet ve zorbalık kabul etmeden bugün olduğu gibi yarın da uygulamaya devam edecektir.

Milli egemenliğin ve milli iradenin vazgeçilmezi olan asırlık çınar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, milletimizin layık olduğu, hukukun üstünlüğünün herkes tarafından kabul olduğu bir ülke için çaba sarfedilmektedir.

Gücünü milletinden alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün olduğu gibi bugün de yine milletinin talep ve beklentileri doğrultusunda görevini hassasiyetle ifa etmektedir.

Aynı zamanda yarınlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan olan bu anlamlı günde, onların kendine güvenen bireyler olarak yetişmeleri ve ülkelerine faydalı olabilmeleri en büyük temennimizdir.

Tüm Türkiye'nin, Adıyamanlı hemşerilerimin ve çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu duygu ve düşüncelerle tebrik ediyorum. Bu güzel armağanın, çocuklarımız için barışın, sevginin ve kardeşliğin anlam kazandığı bir Türkiye'ye vesile olması dileğiyle hepsinin gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.