Milletvekili Abdurrahman Tutdere siyasi gündemi değerlendirdi

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kılıçdaroğlu'na saldırı, İstanbul Seçimleri, Adıyaman seçim sonuçları ve tütün konusunda açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının birlik ve beraberliği bozmak adına yapıldığını dile getirerek, “Ankara'da Genel Başkanımıza yönelik yapılan linç girişimi yapıldı. Bunu tasarlayan ve arkasında duranları ve eylemin içinde bulunanları kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan bu saldırı Türkiye'nin her kesiminden tepkiler gelmiştir. Bizlerde bu konunun takipçisiyiz. Genel merkezimiz bu konuda bir komisyon kurdu ve buna ilişkin konuyu araştırıyoruz. Önemli olan bu olayların ülkemizde yaşanmamasıdır. Genel Başkanımız Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin birlik ve beraberliğini parçalamak adına böyle bir eylem yapıldığını açıkladı. Tüm insanlarımızı sağduyuya davet etti. Bu eylemi gerçekleştirenlerin hedefi ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya dönüktür. Bu güne kadar nasıl hak hukuk adalet mücadelesi verdiysek bundan sonrada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eyleme katılan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcıları tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye bile sevk edilmemiş olması ülkemiz adına üzücü bir olaydır. Biz Türkiye'de adaletin ve hukukun herkese lazımdır” dedi.

İstanbul seçimlerine ilişkin ise Tutdere, “31 Mart Seçimlerinde Adıyaman'da bazı belediyelerimizin mazbatasını almadan İstanbul'da nöbet çalışması kapsamında görev yaptık. Maltepe'de görev yaptık. İstanbulluların iradesine sahip çıktık. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'na itirazlara rağmen mazbatasını verdi. Yapılan itirazlar, Ekrem İmamoğlu'nun bu başarısını sabote etmeye yöneliktir. Yapılan itiraz dilekçelerini okudum. Somut ve sonucu değiştirecek hiçbir delil yok. İtirazlar ümit ederim ki YSK sonuçlandırılacak ve Türkiye'nin seçim gündemi düşecektir. İnsanlarımızın gerçek gündemi ekonomidir. Türkiye'nin hızla seçim gündeminden çıkması gerekiyor. Ekonomik krizin aşılması için bu konuya odaklanması gerekiyor” diye konuştu.

Adıyaman'da başarılı bir seçim geçirdiklerini dile getiren Tutdere, “Adıyaman'da yerel seçimlerde başarılı bir sonuç aldık. Bu dönem çıtamızı yükselttik. Önceki belediyelerimize Gölbaşı İlçe Belediyesi ve Pınarbaşı Beldesi'ni de kattık. Bizler demokrasiye ve hukuka inan bir partiyiz. Adıyaman'da sandıktan çıkan tüm sonuçlara saygı duyuyoruz. Seçilen tüm belediye başkanlarına başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın en önemli konularının başında gelen ‘tütün' konusuyla ilgili ise Tutdere, “Adıyaman'da vatandaşın gündeminde tütün meselesi var. 2 Temmuz'da tütün satıcılarıyla ilgili hapis cezası geliyor. Adıyaman halkının bu konuya sahip çıkmasını bekliyoruz. Bizler sivil toplum kuruluşlarını ziyarette dile getiriyoruz. Tütün yasaklarının kaldırılması için yasal düzenleme bekliyoruz. Demokratik yollarla bu talebimizi yerine getirmeliyiz. Tarım kenti olan Adıyaman'da tütün yasağı eklenince açlıkla karşı karşıya kalacak ve köylerimiz boşalacaktır. Bu konuda bizlerde üzerimize düşeni yerine getireceğiz” görüşünü aktardı.

Toplantı gazetecilerin sorularıyla devam etti.