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Milletvekili Ahmet Aydın Adıyaman'ın il oluşunun yıl dönümü kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı.


Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olan Adıyaman'ın il olmasının 64. yılını hep birlikte kutladıklarını söyleyen Milletvekili Ahmet Aydın, “Şehirler kıymetlerini ve güzelliklerini, coğrafyasından, kültüründen, tarihinden ve hepsinden önemlisi insanından alırlar. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, turizmi ve civanmert insanıyla geçmişimiz ve günümüz arasında köprü olan Adıyaman'ımız, milletimizin iktidarıyla birlikte, Güneydoğu'nun ışığı her geçen gün daha da parlayan yıldızı haline gelmiştir. Merkezi, İlçeleri, mahalleleri, beldeleri, köyleri, örf ve adetleriyle bir uhuvvet ve suhulet yurdu olan Adıyaman'ımızın il oluşunun 64. Yılını kutluyor, bu topraklara gönlünü vermiş, umudu ve hatırasını ekmiş, gövdesini koymuş bütün vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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