Milletvekili Ahmet Aydın'dan 2018 değerlendirmesi

2018 Yılında Türkiye'de ile dünyada acı ve tatlı olayların yaşandığını belirten Milletvekili Aydın, “Bu devran döndüğü müddetçe, zaman bizden çok şey alıp götürecektir ve fakat bize çok şey de ikram edecek, kazandıracaktır. Yaşadığımız anların içerisine iyilikler, güzellikler ekersek, hayır ve hasenatımızı artırırsak, ülkemiz ve milletimizin istiklali ve istikbali için canhıraş gayretler gösterirsek, bizler zamanın kazananlarından oluruz. Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafyasında yerleşmiş. Dört mevsimi de aynı yıl içerisinde, bazen aynı ay içerisinde yaşadığımız coğrafi konum, diğer dünya milletlerinin Türkiye'ye yönelik iştahlarını kabartıyor. Yüzyıllar önce topraklarını kanla yoğurarak vatan yaptığımız ülkemizden, bizi söküp atmak için türlü desiselere başvuruyorlar. Bugüne kadar hamdolsun bu oyunları, Allah'ın izni, milletimizin basireti, yöneticilerimizin feraseti ile akamete uğradı. Ortadoğu'ya demokrasi getirmeye çalışan sözde medeniyetler, milyonlarca insanın ölümüne neden oldukları gibi, milyonlarca insanın da yurtlarından yuvalarından uzaklaştırılmasına neden olmuşlar ve bölgede acıyı ve gözyaşını adeta kronik hale getirmişlerdir. Öyle ki bu haksız düzene karşı çıkan tek diri ülke, tarihi ve oluşturduğu medeniyet havzası ile Türkiye'dir. Türkiye'yi de parçalayıp bölerlerse akılları sıra haksız sömürü düzenlerinin önünde engel kaymayacaktır. Bizim medeniyet değerlerimiz, yaşatmak, ayakta tutmak üzerine bir gelecek kurgusu inşa ederken, sözde batılı medeniyetler yıkmak ve öldürmekte gelecek aramaktadırlar. Onun için son kale olarak gördükleri Türkiye üzerinde akbabalar gibi hızla dönmeye başladılar. Ancak şunu bilmiyorlar ki, artık ortada yenilmeye hazır bir lokma bulunmamaktadır. Savunma sanayiini yüzde 65'ler oranında millileştirmiş; kendi tankını, gemisini, helikopterini, insansız hava aracını, füzesini, silahını, mermisini yapan bir Türkiye vardır karşılarında. Türkiye bu haliyle dünyada ve bölgesinde oyun kuran, karar veren, politika üreten bir ülke konuma yükselmiştir. Ülkemiz bu duruma özellikle son 16 yılda gerçekleştirdiği, kalkınma hamleleriyle ulaşmıştır. Milletimizin kurduğu ve bugüne kadar desteklediği AK Partimiz, bundan sonra da milletimizle beraber sürdürdüğü yolculuğuna önce millet, önce memleket diyerek devam edecektir inşallah. İşte böyle bir dünya ve Türkiye atmosferinde 2018 yılını tarihe devrediyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin” diye konuştu.