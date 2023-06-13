Milletvekili Alkayış: “TMO'nun randevu krizi çözüldü”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) randevu krizinin çözüldüğünü kaydetti.

Milletvekili Mustafa Alkayış, hububat alım fiyatları ile birlikte TMO Adıyaman Başmüdürlüğü'nün Adıyaman, Kahta ve Besni'de yoğun bir hububat alımına başladığını ancak yoğunluk nedeniyle randevu almakta çiftçinin sıkıntı yaşadığını söyledi.

Alkayış; “Bu sene olumlu iklim koşulları sonucu verimlerde ciddi bir artış görülürken, Cumhurbaşkanımızın TMO alım fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman İl Müdürümüz ve Ziraat Oda başkanlarımız bizden TMO ürün alımlarında yaşanan randevu krizi ifade edildi. Konuyla ilgili çalışmamızı yaptık ve problemi çözme adına yaşanan yoğunluk sebebiyle randevu alamayan üreticilerimizin mağduriyetini gidermek adına TMO Adıyaman Başmüdürümüz Mehmet Barlak ile yaptığımız görüşmeler sonucu, Adıyaman-Şanlıurfa yolu 13. Kilometresinde ve Kahta Ajans Amirliği Merkezdeki depoda olmak üzere iki alım noktası daha 15 Haziran 2023 Perşembe günü itibari ile açılmasına karar verildi.

Aynı zamanda TMO Adıyaman Başmüdürlüğü yoğunluğa göre Pazar günleri de alım yapacağını duyurdu. Arife günü, Bayramın birinci ve ikinci günü tatil ancak üçüncü günü itibari ile alımlar kaldığı yerden devam edileceği bildirildi. TMO'nun tüm bu çalışmaları her zaman olduğu gibi üreticinin yanında olduğunu bir kez daha hissettirdi.

Bu vesileyle desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve başarılı ekibi ile kuruma ivme kazandıran TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a teşekkür ederim” dedi.