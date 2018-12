Milletvekili Aydın Adıyaman'ın eğitimde ilk sıralarda olduğunu söyledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın eğitim ve öğretim anlamında Süper Lig'de olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın LGS'de Türkiye'de ilk 10'a girdiğini vurgulayan Milletvekili Aydın, “Güçlü ve büyük Türkiye yolunda en büyük hedefimiz dünyada söz sahibi olan bireylerinin yetişmesidir. Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde, çağın sahip olduğu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin içinde yer alan bireyler olarak yetişmesi için süren çabalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir. Bugün Adıyaman'ımız için ne kadar mutlu ve gururlu olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. En son yapılan LGS'de Adıyaman olarak çocuklarımız Türkiye genelinde ilk 10'a girme başarısı göstermişlerdir.

Evet, mutluyuz, gururluyuz. Adıyaman'ımız her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da en üst ligde olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Devletimizin ve hükumetimizin özellikle son yıllarda eğitim alanında yapmış olduğu yatırımlar meyvesini vermekte olup, gayretlerimizle bundan sonra da eğitim ve öğretim her daim bir numaralı önceliğimiz olacaktır. Adıyaman'ımız ve ilçelerimizin tümü için eğitim-öğretim alanında gerekli olan her ne var ise, ivedilikle çözümü noktasında olanca gayretimizle çalışmaya da devam edeceğiz. Adıyaman'ımızın evlatlarının her yerde, her zaman gurur vesilesi olması temennisiyle bu güzel başarıyı hemşerilerimle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Buradan bir kez daha LGS'de Türkiye'de ilk 10'a girme başarısı gösteren sevgili öğrencilerimizi kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Başta çok kıymetli öğretmenlerimize ve idarecilerimize, değerli öğrencileri ile beraber nice üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.