Milletvekili Aydın, kardan zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta'da yoğun kar yağışı sonrası zarar gören ve çatıları çöken iş yerleri ile evleri ziyaret etti.

Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet Kahta Marangozcular Sitesi, besi çiftliklerini, Gazi Mahallesi'nde evi zarar gören Karakoyun ailesini, düğün salonlarını, Kahta Belediyesi Hayvan Pazarı'nı ve sera işletmecilerini ziyaret ederek, işletme sahipleri, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Doğal afetlerden zarar gören vatandaşların devlet olarak sürekli yanlarında olduklarını ifade eden Aydın, kardan zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Aydın, “Bugün Kahta'da yoğun kar yağışı sonrası zarar gören iş yeri, işletme ve evlerimizi ziyaret ettik. Zarar gören tüm vatandaşlarımıza en kısa sürede gereken yardım ve desteği sunacağız. Allah daha beterinden korusun diyerek, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Aydın ve beraberindeki heyet Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na güven tazeleyerek tekrar seçilen Başkan Tahsin Çatan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduktan sonra Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde çıkan yangından dolayı Başkan Mehmet Çatan'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ve partililer eşlik etti.