İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Aydın, Müdür Ergüder'i ziyaret etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i ziyaret etti.


AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Ahmet Aydın, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'e, çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.