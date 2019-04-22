Milletvekili Aydın: "Terörün dini, dili, milleti olmaz”

Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bir açıklamada bulunan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetlediğini söyledi.

Terörün kanlı ve çirkin yüzünü bu kez Sri Lanka'da gösterdiğini belirten Ahmet Aydın, saldırıda ölenler arasında iki Türk vatandaşı olduğunu ve bu iki vatandaşın da Adıyamanlı oluşunun kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Aydın açıklamasında, “Yüzlerce masum insan öldü, yüzlerce insan yaralandı. Meydana gelen saldırıda iki Türk kardeşimiz, hemşerimiz vefat etmiştir. Ailelerimizle görüşerek acılarını paylaştığımızı ve cenazelerin en kısa sürede ülkemize gelmeleri yönünde çalışmaların sürdüğünü belirttik. Her iki gencimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun” dedi.

Bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinde kimse terörle amacına ulaşamadığını ifade eden Aydın, "Terörün dini, dili, milleti olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun, masum insanları katleden kanlı elleri lanetliyorum. Nerede ve kim tarafından yapılıyor olursa olsun, masum insanların hayatına kasteden her türlü saldırı, bütün dini, hukuki ilkelere aykırıdır ve insanlığın vicdanına karşı işlenmiş en büyük suçtur. Bu hain saldırılar, aşırıcılığa ve terörizme karşı ortak mücadele gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Söz konusu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost Sri Lanka hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.