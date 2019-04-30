Milletvekili Aydın'dan 1 Mayıs Bayram mesajı

Ahmet Aydın yayımladığı mesajında, emek ve dayanışma bir toplumun ayakta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari şartlardan ve dinamiklerden birisi olduğunu söyledi.

Aydın mesajında, “Ülkelerin geleceğinin şekillenmesinde ‘emek' merkez kuvvettir. Üretim olmadan yapılan tüketim, toplumlar için bir felakettir ve sosyal denge ve dokunun çabucak bozulmasına sebebiyet verir. Bu sebepledir ki medeniyet tasavvurumuzda da emekle özdeşleşen ‘alınteri' çok kutsal kabul edilmiş, emeğin sahibi işçilerimiz, her türlü saygıyı ve desteği fazlasıyla hak etmiştir.

İşçilerin ücretlerinin daha alınterleri kurumadan verilmesini esas alan bir anlayışın mensupları olarak her bir işçimizin; insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için, ücret ve çalışma koşullarının makul bir seviyeye taşınması bu alandaki en büyük hedefimizdir.

İlk kez 1 Mayıs'ı ‘Emek ve Dayanışma Günü' ilan ederek, resmi tatil olarak belirlenmesini sağlayan iktidarımız, emekçilerimizin ücret, çalışma koşulları ve diğer sosyal haklar konusunda üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmekte ve gereği için elinden gelen gayreti sarf etmektedir.

İnşallah ülkemizin gelişen şartları içerisinde, toplumumuzun diğer kesimlerine yönelik olduğu gibi emekçilerimizin de refah seviyesinin yükseltilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Bu vesile ile bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.