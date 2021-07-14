Milletvekili Aydın'dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 15 Temmuz'un hain darbe girişiminin ve milletimizin bu büyük ihanete karşı yazdığı destanın yıl dönümü olduğunu belirtti.

Aydın mesajında, “Kurulduğu günden bu yana aziz milletimizin büyük teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadroların; Türkiye'ye her alanda büyük mesafeler kat ettirdiği bir süreçte, asker üniforması giyen FETÖ terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, milletimize karşı yapılmış en büyük ihanet hareketlerinden biriydi.

Milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü ordumuzun içerisine; hain emellerini hayata geçirmek için sinsince sızmış ihanet şebekesi, milletimizin güvenliğinin sağlanması adına kendilerine teslim edilmiş silahları, 15 Temmuz gecesinde milletimize yöneltmiş, darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inen aziz milletimiz canlarını ortaya koyarak büyük bir kahramanlıkla ihaneti yok etmişti” dedi.

Aydın açıklamasının devamında, “FETÖ darbe girişimine karşı meydanlara dökülen; vatanı, milleti ve bayrağı için canlarını siper eden aziz milletimiz içerisinden 251 vatandaşımız o gece şehadete yürümüş, 2 bin 196 vatandaşımız da gazi olmuştu. Milli iradenin tecelligahı olan TBMM'yi de hedeflerine koyan FETÖ'cü hainler, o gece Milletin Meclisini de savaş uçaklarıyla bombalayarak milletimizin iradesini yok etmek istemişlerdi. Dış güçlerin, uluslararası karanlık tezgahların taşeronu ve maşası olan bu hain örgüt, son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla dünyanın gözdesi durumuna gelen ve temsil ettiği değerler bakımından da son kale olarak görülen Türkiye'yi ilelebet tarih sahnesinden silmek maksadıyla bu ihaneti sahneye koymuştu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu, milletimizin feraseti ve cesaretiyle buluşmuş, ülkesinin istikbali için şehadeti göze alan milyonlarca kahraman vatandaşımızın sineleri o gece yine toplu vurmuş, ağır silahların, bomların sindiremediği o sineler, vatan uğrunda büyük bir destanı yine birlikte yazarak, ihanete geçit vermemişlerdi.

Zira bu milleti yok etmek, sindirmek tarihin hiçbir döneminde mümkün olmadı, olmayacaktır. Şükürler olsun ki, hiçbir zaman bağımsızlığından feragat etmemiş, bir başka ülkenin egemenliği, mandası altına girmemiş, zillete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş bir milletimiz var.

Vatanımızın ve milletimizin istiklaline ve istikbaline karşı yapılan bu büyük ihanetin ve bu ihanete karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin canları ve kanlarıyla yazdığı bu büyük destanın yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.