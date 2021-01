Milletvekili Aydın'dan Adıyaman Tütünü açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın kıyılmış tütünüyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman tarımı ve tütünü her zaman vazgeçilmez öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Aydın, “Bilindiği üzere, tarihte ilk defa sarmalık kıyılmış tütünü yasal hale getirerek serbestçe üretiminin ve ticaretinin yapılabilmesinin önünü biz açtık. Bizim için olmazsa olmazımız olan, sarmalık tütün üretimi için AK Parti hükumetlerimiz döneminde çok ciddi aşama kaydettik. En başında 2008'de verdiğimiz önerge ile ilk olarak üreticiye 50 kilograma kadar sarmalık kıyılmış tütünü bulundurma, kullanma hakkı ve yetkisini kazandırdık. Sarmalık tütüne uygulanan özel tüketim vergisi oranını da yüzde 40'a düşürerek, hükumetimizden tütün üreticimize büyük bir destek daha sağladık. Sarmalık kıyılmış tütünü kaçak olmaktan çıkarıp tamamen yasal zemine kavuşturmak için gerekli tüm düzenlemeleri yaptık. Tütün kooperatifleri kurulmaya başlandı. İlgili 2 yönetmelik de bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En az 250 tütün üreticisi çiftçimiz tarafından kurulacak kooperatifler yoluyla da üretimi ve tüketimi kayıt altına alarak üreticimizi daha fazla koruyabilmeyi amaçladık. Bu husus, tekelleşmeyi ve üreticinin alın terinin istismarını önlemek için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, kooperatifler daha az masrafla tesis kurarak, büyük meblağlı teknolojiyi transfer etmek ve yeni makine almak zorunda kalmayacaktır. 2020 yılında, TBMM'de kabul edilen kanun teklifimizle de; tütün mamullerinde (sigara vb.) en az yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getirdik. Şu anda sigara üretiminde kullanılan tütünün yüzde 90'ından fazlasının ithal olduğunu düşünürsek, bu kanunla muhakkak ki çiftçimizin yüzü gülecektir. Böylelikle üretimin çok daha fazla artacağına ve üreticimize, ilimize çok daha fazla katma değer sağlayacağı açıktır. Stratejik ve bölgesel manada çok önemli bir sektör olarak tarım her zaman hem Adıyaman hem de ülkemiz için vazgeçilmez önceliklerimiz arasında gelmektedir. Kalkınma ve üretimin her alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de modern ve kazançlı bir hal alması için olanca gücümüzle çaba sarf etmekteyiz. Bu manada, ilimiz ve ilçelerimizin sahip olduğu potansiyel göz ardı edilemeyecek bir noktadadır. İlimizde üretimi gerçekleşen ve potansiyel değerinin çok daha yukarılara çekilmesi imkanı bulunan belli başlı tarımsal ürünlerin işlenip pazarlanması, üretim artışının sağlanması, hem ilimize hem de ülkemize ciddi manada katkı sağlayacaktır. 2020 yılında Adıyaman'da çiftçilerimize ödenen tarımsal desteklemeler ve hibeler AK Parti iktidarıyla her yıl olduğu gibi yüz ağartacak bir şekilde devam etmiştir. 2020 yılı itibariyle 65 bin 541 çiftçimize toplamda 191 milyon 82 bin 341 TL ödeme yapılmıştır. Kırsal Kalkınma kapsamında da pek çok projeye hibe yardımı yapılmıştır. Hemşehrilerimizin, çiftçimizin, tarım sektörü ile iştigal eden herkesin çok daha hızlı, kolay ve kaliteli bir şekilde hizmet alabilmesi ve faydalanabilmesi için, takiplerimizi ve gayretlerimiz hızla devam edecektir” diye konuştu.