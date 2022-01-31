Milletvekili Aydın'dan başsağlığı ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesinde çatı çökmesinden dolayı hayatını kaybeden Aysel Çolak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük Beldesinde yoğun kar yağışına dayanamayarak çöken ahır çatısının altında kalan Ramazan Çolak ve kızı Aysel Çolak yaralanmış ve kaldırıldıkları Besni Devlet Hastanesinde 16 yaşındaki Aysel Çolak, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Aysel Çolak'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulunan Milletvekili Ahmet Aydın'a, Kaymakam Nazlı Demir ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.