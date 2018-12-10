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Milletvekili Aydın'dan insan hakları değerlendirmesi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, insan hakları ile ilgili değerlendirmede, "Türkiye mazlum milletlerin son kalesi" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, insan hakları ile ilgili değerlendirmede, "Türkiye mazlum milletlerin son kalesi" dedi.


Milletvekili Ahmet Aydın, insan haklarının sözde demokrasi yanlısı sömürgeci düzenin politik söyleminden öteye geçemediğini söyleyerek, "Medeniyeti, Mehmet Akif'in ifadesiyle tek dişi kalmış canavar olmaktan çıkartmak tüm insanlığın vazifesidir. Medeni dünyayı inşa etmek için vereceğimiz çaba tüm mazlumların üzerimizdeki hakkıdır. Biz de işte bu yüzden dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Türkiye mazlum milletlerin ümidi, son kalesidir ve böyle olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

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