Milletvekili Aydın'dan modern Samsat sözü

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve bazı partililer ile birlikte Samsat ilçesini gelerek, 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde Samsat Belediye Başkanı olarak seçilen Halil Fırat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Aydın burada yaptığı açıklamada, 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem nedeni ile Samsat ilçesini sık sık ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarının çözümü noktasında azami seviyede çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, bundan sonra da aynı hız ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Aydın, "Samsat ilçemiz iki deprem yaşaması ve dolayısıyla bazı sıkıntılar yaşamasına rağmen bizlere desteklerini esirgemediler. Bizler de her an vatandaşlarımızın yanında olduk. Onların dertleri ile dertlendik, sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Sadece Samsat için özel KHK çıkardık ve DASK sorununu çözdük. Depremin birinci gününden itibaren yapılması gereken ne varsa yapmaya çalıştık. Samsatlı kardeşlerimiz de bizlere inandılar, bizlere güvendiler. Onları mahbup etmeyeceğiz inşallah. Yeni göreve seçilen Belediye Başkanımız ve ilçedeki bütün seçilmiş veya atanmış yetkilerle birlikte ele ele, omuz omuza vererek yeniden modern bir Samsat inşa edeceğiz. Bugün Belediye Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. İnşallah hep beraber çok güzel hizmetler sunacağız" diye konuştu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve diğer partililerin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti.

Başkan Fırat, " Adıyaman milletvekilleri başka olmak üzere AK Parti'nin her kademesindeki partililer Samsat için elinden gelen gayreti sarf etmektedirler. Bu günden sonra da onların desteklerini alacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Samsat ilçemiz için ne gerekiyorsa yapacak ve Ahmet Bey'in de dediği gibi yeniden modern bir Samsat inşa edeceğiz" dedi.