Milletvekili Aydın'ın 19 Mayıs mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekileri taşıyan Bandırma Vapuru Samsun Limanı'na yanaşmış ve böylece milli mücadelemizin ilk adımı atttığını kaydetti.

Aydın, “1. Dünya Savaşı'ndan sonra yok olma tehlikesiyle karşılaşan devletimizin geleceği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu'ya attıkları ilk adım ve 101 yıl önce Samsun'da yaktıkları kurtuluş meşalesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. İşte bu tarihin yıl dönümleri Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlanmış ve yeni kurulan devletimiz gençlerimize emanet edilmişti.

İstiklalimiz ve istikbalimizin emanet edildiği gençlerimizin bu kutlu yolculukta alacakları sorumluluklar ve üstlendikleri görevler, tarihsel serüvenimizde kuşkusuz hayati öneme haiz olacaktır.

İnsan kaynağı olarak ülkemizin en dinamik gücü olan gençlerimiz, güçlü medeniyet birikimimizle yoğrulan vizyonları ile hem ülkemizin hem de coğrafyamızın umudu olacaklardır.

Bu duygular ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.