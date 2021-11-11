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Milletvekili danışmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adıyaman’da terör örgütüne yandım ve yataklık yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün danışmanı M.

Adıyaman'da terör örgütüne yandım ve yataklık yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı M.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, finans sağlayan milis yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı M. Y. gözaltına alınmıştı.


M.Y., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen M.Y., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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