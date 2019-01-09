Milletvekili Fırat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Birçok mesleğin kendine özgü zorlukları olduğunu söyleyen Milletvekili Fırat, “Fakat gazetecilik, gerçekten fedakarlık gerektiren bir meslektir. Günü yok, saati yok. Gazeteciler, hafta sonu, bayram demeden ailelerinden, sevdiklerinden ayrı bir şekilde soğuğa, sıcağa aldırmadan her koşulda, halkın bilgi alma özgürlüğünü sağlamaya çalışarak, görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Bu zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadan, elinden geldiğince, doğru haber yaparak, toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışan gazetecilerimizi kutluyorum. Bizler de gazetecilerimizin tüm haklarının korunması, iyileştirilmesi, rahat, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Tüm basın mensuplarımızın, her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiren, başta Adıyaman ilimizdeki gazeteci kardeşlerim olmak üzere, tüm ülkemizdeki gazeteci kardeşlerimin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.