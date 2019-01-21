Milletvekili Fırat: “2019 yılı Adıyaman yılı olacak”

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yeni dönemde Adıyaman'ın şaha kalkacağını dile getirdi.

Adıyaman'a gelen ve bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 31 Mart Yerel seçimleri ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti binasında teşkilat, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Mercan Tv'de Gazeteci İskender Korkut'un hazırlayıp sunduğu Hedef programına konuk oldu.

Fırat, yeni dönemde Adıyaman'ın şaha kalkacağını dile getirerek, “Kentimizle ilgili yeni projelerimiz var. Bunlardan birisi de trafik sorununu çözmek için çalışmalarımız var. Ulucami Mahallesinde bulunan 1 Aralık İlkokulu'nun yerine güzel bir park ve altı otopark olarak yapılacak. Eğri Çayı Projesi hemen hayata geçecek. Temmuz ayında Hızlı Tren Projesi bitecek ve ihaleye çıkılacak. 2019 yılı Adıyaman için çok güzel bir yıl olacak. Bununla birlikte baraj yapım çalışmaları son sürat devam ediyor. Bu barajlarımız sadece sulamayla ilgili olmayacak bunun yanında yaptığımız yeni projelerde Adıyaman'ın en az 50 yıllık içme suyunu da karşılayacak. Adıyaman-Gölbaşı karayolu beton asfalt yapılacak. Projesi bitti ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Çadır kent çalışanları hiç endişeye kapılmasın yaptığımız görüşmeler neticesinde vatandaşlarımız tekrar kendi illerinde çalışacak” diye konuştu.