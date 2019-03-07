İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Milletvekili İbrahim Halil Fırat açıklamasında, aileden başlayarak, hayatın her yerinde, sevgileri ve fedakarlıklarıyla hayatı güzelleştiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ettiğini söyledi. Milletvekili Fırat, “Kadınlarımız, en büyük dertlerin dertlisi, mutlulukların ardındaki kahramandır. Kurtuluş Savaşına mermi taşıyan, asil alın terinin en muhteşem sahibidir. Milli ve manevi değerlere sahip nesillerimizi yetiştiren, milletimizin özgür ve aydınlık geleceği için emek harcayan tüm kadınlarımıza minnettarız. Bu vesileyle, toplumun temel direği olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.