Milletvekili Fırat İstiklal Marşı'nın Kabulünü kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Fırat, İstiklal Marşı Türk Milletinin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu söyledi. Milletvekili Fırat, “Aziz Milletimizin gönül dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un veciz dizeleriyle tarihe not düşülmüş ve ölümsüzleşmiştir. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 98. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.