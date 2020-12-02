Milletvekili Fırat, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözlerden dolayı tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “ Türkiye için milli güvenlik sorunudur” şeklindeki beyanına tepki gösteren Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “Düpedüz milli çıkarlarımızı hazmedemeyen ve ülkemizi kendi menfaatleri için yönlendirmek isteyen bir güruhun amacına hizmet etmektedir.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin Milli menfaatleri söz konusu olduğunda tehditlere ve yaptırım söylemlerine boyun eğmeden dik bir duruş sergilediği ortadadır. Bunu Türkiye düşmanları bile kabul etmişken muhalefet partisinin liderinin inkar etmesi mantıkla çelişmektedir. Üstelik milli değerlerimize ve Şanlı Türk Ordusu'na mesnetsiz iddialarda bulunan CHP'li milletvekilinin söylemlerine sahip çıkması ise içine düştüğü durumu daha da kötüleştirmektedir. Bununla da yetinmeyerek uluslararası sularda seyreden Türk gemisine yapılan ve uluslararası hukukta yeri olmayan gayrimeşru müdahaleyi meşrulaştırmaya çalışarak Türkiye'yi zan altında bırakmaya çalışması, inanıyorum ki CHP tabanında bile tepkiyle karşılanmıştır. Hal böyle iken içeride ve dışarıda Türkiye aleyhinde siyasi polemik oluşturmak isteyenlerin ekmeğine yağ süren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı halkımız yeri ve zamanı gelince sandıkta en güzel şekilde verecektir” diye konuştu.