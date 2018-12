Milletvekili Fırat sandık başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Bahçelievler Mahalle Başkanı Ahmet Altındal ve 24 sandık başkanı katıldı.

33 Mahallede mahalle başkanları ve sandık başkanlarıyla yapılan toplantıların başarıyla tamamlandığını belirten AK Parti Adıyaman Merkez İlçe başkanı Mustafa Alkayış, “İlçe teşkilatı olarak ivedi bir şekilde mahalle başkanlarımızı, mahalle sandık başkanlarımızı ve sandık müşahitlerimizi belirledikten sonra her mahallede hazırlamış olduğumuz program doğrultusunda toplantılarımızı yaptık. Seçim günü sandık başında neler yapmamız, nelere dikkat etmemiz konuları üzerinde istişarelerde bulunduk. Hemen ardından köy başkanlarımızla bir araya gelerek onlarla da sandık çalışmalarımız konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Mahalle ve köy bazı çalışmalarımızı eksiksiz olarak tamamlamış olmamıza rağmen nasıl olsa her şey tamam deyip durmuyoruz. İşte bugün olduğu gibi ilimiz milletvekilleri, il başkanımız ve belediye başkan adayımız ile birlikte sık sık toplantılar yapıyoruz, ziyaretlerde bulunuyoruz.

Bugün Bahçelievler Mahallesi mahalle başkanımızın organizesinde sandık başkanlarımızla bir araya geldik. Seçim sabahına kadar bir yandan seçmenlerimizi ziyaret edeceğiz, bir yandan da teşkilatımızın her kademesiyle bir araya gelip çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün bizlerle birlikte olan Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat'a, Belediye Başkan Adayımız Süleyman Kılınç'a, Bahçelievler Mahalle başkanımız Ahmet Altındal ve sandık başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devem ettiklerini vurgulayan AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Kılınç, “Bir yandan bizler seçim ziyaretlerimize devam ederken, teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalarda takdire şayandır. Milletvekillerimiz meclis çalışmalarından fırsat buldukları her fırsatta şehre gelip halkımızla bir araya gelmekteler, teşkilatımızın çalışlarını yakından takip etmekteler. Bugünde Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat'ın katılımıyla ilçe teşkilatımızın organizesinde Bahçelievler Mahallemizin değerli sandık başkanlarıyla bir araya geldik. Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Varsa sorunları onları dinledik ve seçim sabahına kadar neler yapmamız konusunda istişarelerde bulunduk. Yoğun bir çalışma süreci içerisinde bu güzellikleri görmek bizlerin yorgunluğunu almakta, çalışma azmimizi bir kat daha artırmaktadır. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Meclis çalışmalarının oldukça yoğun geçtiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “Adıyaman milletvekillerimizle birlikte meclis çatısı altındaki çalışmalarımızın yanı sıra, her fırsatta şehrimize gelerek değerli hemşerilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bir yandan meclis bütçe çalışmalarının yanı sıra önümüzde bir yerel seçim var. AK Parti olarak bizler her an seçim olacakmış gibi sürekli sahadayız. Sürekli halkımızın, seçmenimizin yanındayız. Seçim bitti yeni bir seçim tarihine kadar oturmuyoruz. Aynı şekilde teşkilatımızın her kademesi de yarın sabah seçim olacakmış gibi çalışmalarını aralıksız sürdürmekte. İşte AK Partiyi diğer partilerden ayıran önemli özelliklerden birisi de budur. Merkez ilçe teşkilatımız 33 mahallede ve köylerimizde sandık başkanı, sandık müşahitlerini belirleyip, sandık bazlı çalışmalarını tamamlamış durumdalar. Adıyaman'a olduğumuz zamanlarda bizlerde kendileriyle birlikte mahalle toplantılarımıza katılarak seçim çalışmalarını yerinde inceleme fırsatımız oldu. Bugünde Bahçelievler mahallemizin değerli sandık başkanlarıyla bir araya geldik, onlarla devam eden çalışmalar konusunda istişarelerde bulunduk, varsa sorunlarını dinledik. 31 Mart sabahına kadar aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Partinin her zaman olduğu gibi bu seçimde de yeni bir zaferle seçimden çıkması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.