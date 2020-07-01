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Milletvekili Fırat, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yeniden TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.


Geçtiğimiz dönemde aynı görevi yürüten Milletvekili Fırat, tekrardan TBMM AK Parti Grup yönetim kurulu üyeliğine seçilirken aynı zamanda Anayasa Komisyon Üyeliğini yürütüyor.


Her iki görevi de en iyi şekilde yerine getirmenin gayretinde olacağını dile getiren Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “Bizlere bu görevleri layık gören partime teşekkür ediyorum. Hem ak parti grup yönetim kurulu üyesi hem de Anayasa Komisyonu üyesi olarak hem kentime hem de ülkeme en iyi hizmeti vermenin gayretinde olacağım” diye konuştu.

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