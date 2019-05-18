Milletvekili Fırat'ın 19 Mayıs mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, 19 Mayıs 1919 Milli mücadelemiz de, zaferler ve başarılarla dolu uzun, meşakkatli ve kutlu yolun başlangıcı, kurtuluşun ve cumhuriyetimizin ilk adımı olduğunun altını çizdi.

Milletvekili Fırat açıklamasında, “Samsun'da yakılan İstiklal meşalesi milletimizin gönlünde hala aynı aşkla yanmaya devam etmektedir. Elbette ki Milli Mücadelemizde, en büyük pay o günkü gençlerimizdir. 19 Mayıs 1919'da vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden İstiklal sevdalısı gençlerimiz almıştır.

Gençlik, ülkemizin gücü, bizim geleceğimizdir ve sahip çıkmamız gereken en önemli değerlerimizdendir. Özellikle, gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmesi hepimizin sorumluluğudur. Çünkü en değerli, en kutsal varlığımız olan vatanımızı ve kültürümüzü onlara emanet edeceğiz. Bizim için gençlerimiz, geleceğimiz, yarınımız, umutlarımız, hayallerimiz ve en büyük gerçeğimizdir. Gençlerimizin, ecdadımızın yadigârı bu cennet vatanımıza, canları pahasına sahip çıkacaklarına inancımız tamdır.

Bugünü Gençlik Bayramı olarak kutluyor olmamız, milletçe gençlere verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde göstermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.