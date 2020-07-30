İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Fırat'ın Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.


Milletvekili İbrahim Halil Fırat, bayramların bizlerin sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleri olduğunu söyledi.


Fırat, “Şükürler olsun, bu zor zamanlarda Yüce Allah'ın biz kullarına armağan ettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletçe dayanışma ve yardımlaşmaya muhtaç olduğumuz bugünlerin üstesinden gelebilmek için, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren en büyük nimet ibadettir. Bu sebeple bu kutlu zamanları fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla ilgilenmeli, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız.


Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.