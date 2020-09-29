İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Fırat'tan CHP'ye sert tepki

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunu vurgulayarak CHP’de sert bir dille eleştirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu vurgulayarak CHP'de sert bir dille eleştirdi.


Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türkiye düşmanlarının ürettiği provokatör söylemlere CHP'nin sahip çıktığını Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik duygusuna zerre miktarında zarar veremeyeceğini söyledi.


Milletvekili Fırat, “Tüm dünya bilir ki biz Azerbaycan ile ezelden ebede bir millet iki devlet şiarıyla hareket ederiz. CHP'nin takındığı bu tutum başta CHP tabanındaki vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimizi derinden yaralamıştır. Bütün bu söylemleriyle ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlerin değirmenine su taşıyan CHP zihniyetini esefle kınıyorum. Milli meselelerde küçük hesaplar peşinde olan CHP yönetimine okuması, anlaması ve ders çıkarması İçin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlatmak isterim, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.