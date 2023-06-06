Milletvekili Özhan: “Doğru adımlarla yolumuza devam ediyoruz”

Yemin törenin ardından Adıyaman'a dönen ve bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Emrah Bulucu'nun eşlik ettiği ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Özhan, “Yaşanan büyük felaketin ardından devletimiz, hükümetimiz hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak noktasında canla başla mücadele etmiştir. Özellikle ifade etmek isterim ki devraldığımız bu bayrak yarışında daha önce yapılan hizmetlerin artarak sürdürüleceğini belirtmek isterim. Bugüne kadar Adıyaman için canla başla mücadele eden dava arkadaşlarımız gibi bizler de hemşehrilerimiz için gayretlerimizi tüm gücümüzle devam ettireceğiz. Bugün burada örnek daireleri yerinde müşahade etme imkânımız oldu. Hemşehrilerimizin bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşması için takiplerimizi sürdürüyoruz. Evvel Allahı'ın izniyle hep beraber bu zorlu sürececi atlatacağız.

Teşkilatımızın tüm neferleri, yöneticileri, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz hep beraber tek vücut halinde huzur ve barışın şehri olan Adıyamınımızı bir arada kalkındıracağız” dedi.