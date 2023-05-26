Milletvekili Şan, Başhekim Şirik ile istişarede bulundu

Dr. Mehmet Şirik ile hastanenin verimliliğini arttırmak için istişarede bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, geçtiğimiz günlerde Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başhekim olarak atanan Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Şirik'i ziyaret etti.

Hayırlı olsun dileklerini ileten Milletvekili Şan, deprem sonrası yaşanılan sıkıntıları en kısa zamanda atlatmak ve hastanenin verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı istediklerini belirterek, istişarede bulundu.

Başhekim yardımcılarının hazır bulunduğu ziyarette, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, başarılar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başhekim Şirik ise ziyaretinden ötürü Milletvekili Şan'a teşekkür etti.