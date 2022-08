Milletvekili Taş: “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız”

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti tarafından başlatılan 'Yüz yüze 100 gün' sloganı ile her gün bir ilçeyi ziyaret eden AK Parti Adıyaman milletvekili Yakup Taş Sincik ilçesinde çeşitli ziyarette bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz, il genel meclis üyeleri Abuzer Yaşar ve Mehmet Karaca tarafından karşılanan Milletvekili Taş, ilçe merkezindeki esnafları bir bir dolaşarak ilçede yapılan kamu hizmetleri ve yapılması gereken çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Milletvekili Taş ve beraberindekiler daha sonra Sincik önceki dönem belediye başkanları Hasari Altıntel ve Mehmet Buz'u ziyaret etti.

Sincik ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Taş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'mizin başlattığı ‘Yüz yüze 100 gün' sloganı ile her gün Adıyamanımızın bir ilçesini ziyaret ediyor, vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişarede bulunuyoruz. Yapılan kamu yatırımlarını yerinde inceliyor, yapılması gereken hizmetleri tespit ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamını ve gönderdiği mektupları vatandaşlarımıza iletiyoruz. Sincik halkı bundan önceki seçimlerde Cumhurbaşkanımıza verdiği desteği 2023 seçimlerinde de vereceğine inanıyorum. vatandaşlarımız ile yaptığımız sohbetlerde bunu gördüm. Sincik halkı her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Bize düşen de vatanını, milletini, bayrağını ve Cumhurbaşkanı'nı seven bu halka hizmetin en iyisini getirmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. İlgi ve alakalarından dolayı Sincik halkına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.