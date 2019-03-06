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Milletvekili Taş Gölbaşı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesini gezdi.


Milletvekili Taş, ilk olarak AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ederek, seçmenlerle bir araya geldi. Parti yönetimi ve ilçe başkanının sorunlarını da dinleyen Milletvekili Taş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin temel amacının hizmet siyaseti olduğunu vurguladı. Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Milletvekili Taş, "Vatandaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmek, aramızdaki gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmak için buradayız” dedi.


Daha sonra Milletvekili Taş, Turan Özdemir Caddesindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek Gölbaşı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yusuf Özdemir'e destek istedi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a esnaf ziyaretinde Gölbaşı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yusuf Özdemir, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mehmet Köseler ve partililer eşlik etti.

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