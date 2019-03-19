Milletvekili Taş Sincik ilçesini gezdi

Seçim çalışmaları kapsamında Sincik ilçesine gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, AK Parti Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz, il genel meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Milletvekili Taş, AK Parti Sincik Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ederek, seçmenlerle bir araya geldi. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Milletvekili Taş, daha sonra kaymakamlık binasına geçerek ilçe Kaymakamı Faruk Doğru'yu ziyaret etti. İlçede yapılan kamu yatırımları ve ilçenin sorunları ile ilgili bilgi alan Milletvekili Taş, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözerek aramızdaki gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmak için buradayız” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, beraberinde AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz, İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı Serinde, Sakız ve Balkaya köylerini ziyaret ederek 31 Mart seçimleri için vatandaşlardan AK Parti İl Genel Meclis üyeleri adaylarına destek istedi.