Milletvekili Taş'tan Mevlit Kandili mesajı

Milletvekili Taş, kandil gecelerinin, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin arttığı çok özel geceler olduğunu belirtti. Kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri olduğunu vurgulayan Taş, “Mevlit Kandilinin, sevgili peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu mübarek gece, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır.

Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberler, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed olmuştur. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği doğruluk timsaliydi. Güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandilini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.