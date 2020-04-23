Milletvekili Toprak 60 bin 795 aileye yardım yapıldığını söyledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Adıyaman'da, 60 bin 795 dar gelirli aileye 60 milyon 795 bin TL nakdi destek sağlandığını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, birinci ve ikinci faz ödemelerinin emniyet, jandarma ve PTT dağıtıcıları tarafından 60 bin 795 dar gelirli ailelere evlerinde yapıldığını belirtti.

Milletvekili Toprak, “Tüm dünyayı etkileyen salgınla milletçe zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte yaşanacak mağduriyetin engellenmesi için devletimiz tarafından alınan tedbirlerin yanında, vefa gruplarının oluşturulması, ekonomik sıkıntısı olan vatandaşlarımıza yardımların yapılması gibi birçok ekonomik önlemlerde alındı. Korona virüs salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo- ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla cumhurbaşkanımızın talimatları ile Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerimize nakdi yardım yapılması kararlaştırılmış ve etaplar halinde uygulanmaya başlanılmıştır. Buna göre, ilimiz genelinde toplamda 60 milyon 795 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. Ödemeler belirlenen ailelerimizin tamamına ulaştırılana kadar sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak çalışmalar devam edecektir” diye konuştu.