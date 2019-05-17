Milletvekili Toprak, “AB Hibelerinden Adıyaman Belediyeleri de faydalanacak”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Türkiye'deki bazı belediyeleri desteklemeye yönelik Avrupa Birliği finansmanlı hibelerden Adıyaman'ın da yararlanacağını söyledi.

Yerel kalkınma için büyük önem taşıyan Avrupa Birliği finansmanlı proje anlaşması imzalandı. AYB (Avrupa Yatırım Bankası) ve İl Bankası tarafından Brüksel'de imzalanan proje anlaşmasına Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Hatay'ın yanı sıra, Milletvekili Toprak'ın girişimleri sonucu Adıyaman'da dahil edildi.

Daha önce AK Parti Brüksel 2. Temsilcilisi olarak görev yapan Milletvekili Toprak, yoğun mülteci nüfusuna sahip İllerden biri olan Adıyaman'daki yerel yönetimlerin Avrupa Birliği finansmanlı desteklerden faydalanabilmesi için AB yetkilileri ile görüştü. Yapılan görüşmeler neticesinde Brüksel'de imzalanan proje anlaşmasına Adıyaman'ı da dahil etti.

Milletvekili Toprak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimiz yerel yönetimlerin daha fazla kalkınması için Avrupa Birliği yetkilileri ile görüşerek, AB finansmanlı desteklerden İlimiz belediyelerinin de faydalanmasını sağladık. AYB (Avrupa Yatırım Bankası) ve İl Bankası arasında Brüksel'de imzalanan proje anlaşması ile İlimiz belediyeleri, finansmanında AYB fonlarını kullanarak güçlü bir hibe desteği alabilecekler. İlimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.