Milletvekili Toprak, Alman Müsteşar Bareiss ile Adıyaman'ı Görüştü

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'daki heyetler arası görüşmelere katıldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Seçim İşleri Yurtdışı Koordinatörü Muhammed Fatih Toprak, Almanya'nın Turizmden Sorumlu Müsteşarı Bareiss ile yaptığı görüşmede “Adıyaman, tarihi ve kültürel zenginliği dolayısıyla turizm açısından çok güzel bir destinasyon. Bu çerçevede Almanları mutlaka kentimize bekliyoruz" dedi.

Berlin'de gerçekleşen temaslarda Almanya'nın Turizmden Sorumlu Müsteşarı Bareiss ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Milletvekili Toprak, tarihsel ve kültürel birçok zenginliği bünyesinde barındıran Adıyaman'ın, Turizm tercih listesinde ilk sıralara dâhil edilmesi gerektiğini söyledi. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Nemrut Dağı başta olmak üzere, Adıyaman'daki ören yerleri hakkında bilgi veren Milletvekili Toprak, eşsiz güzellikleri keşfetmek için Adıyaman'ın en doğru adreslerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Turizm'de yeni bir dönemin başladığını işaret eden Toprak, Türkiye'nin başarıyla uyguladığı güvenli turizm ile Covid-19 salgınında konukların tatillerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Güvenli turizm kapsamında sektör çalışanlarına aşılama sürecinin başladığı ve Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Milletvekili Toprak Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya eski Cumhurbaşkanı Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesine de katıldı.