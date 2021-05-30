Milletvekili Toprak, esnaf buluştu

Esnaflarla bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'a AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, parti yönetim kurulu üyeleri ve mahalle teşkilatları da eşlik etti. İlk olarak eski Samsat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve İmamağa Mahallesinde kurulan semt pazarı esnafını ziyaret eden Milletvekili Toprak, daha sonra merkeze bağlı Kuştepe köyünde su kuyusundaki metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden baba Nusret Özer ve iki oğlunun taziyesine katıldı. Daha sonra Adıyaman'ın Kahta ilçesine geçen Milletvekili Toprak, buradaki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve desteklerin memnuniyetle karşılandığını söyleyen Milletvekili Toprak, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükumetimiz tüm dünyada bu pandemiyi en rahat, en az problemli bir şekilde götüren ve süreci iyi yöneten bir ülke oldu. Bu kapsamda sağlanan hibe desteği ve diğer desteklerle esnaf ve sanatkarımız Türkiye genelinde soluk aldı. Devletimiz tüm imkanlarıyla her daim vatandaşımızın ve esnafımızın yanındadır” diye konuştu.