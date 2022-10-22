Milletvekili Toprak, muhtar hemşehrilerini Ankara'da ağırladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'dan gelen muhtar hemşehrilerini Ankara'da misafir etti.

Adıyaman'dan Ankara'ya gelen muhtarlar AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak tarafından ağırlandı. Muhtarları Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Milletvekili Toprak, “Bir şehrin en önemli eli, gönlü, kalbi muhtarlardır. Yerel yönetimlerde devletin en önemli temsilcisi olan muhtarlarımızla köylerimizin sorunlarını ve taleplerini görüştük. İktidarımız boyunca her zaman köylere yapılan yatırımları önemsedik ve öncelik vermeye gayret gösterdik. Adıyaman'ımızın ilçelerinden köylerine kadar her köşesini daha yaşanır kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada bir araya geldiğimiz için ayrıca mutluluk duydum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Toprak, daha sonra muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.