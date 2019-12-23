İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Toprak, Sincik ilçesine yatırımların yapılacağını söyledi

Adıyaman’ın Sincik ilçesini ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Sincik ilçesine Avrupa birliği fonlarından gerekli hibe ve destekleri de alarak ciddi yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Sincik ilçesine Avrupa birliği fonlarından gerekli hibe ve destekleri de alarak ciddi yatırımlar yapacaklarını söyledi.


Sincik ilçesine gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Karaca ve partililer tarafından ilçe merkezinde karşılandı. İlçe merkezinde vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Milletvekili Toprak, buradan Düdan köyüne geçerek Adıyaman Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak'ın köy konağında verdiği mevlit programına katıldı. Mevlit programının ardından Sincik Belediyesine geçen Milletvekili Toprak, belediyenin çalışmaları hakkında başkan Korkut'tan bilgi aldı.


Sincik ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Toprak, “Bugün Sincik ilçemizde Sincikli hemşerilerimizle bir araya geldik, kanaat önderlerimizi ziyaret ettik. Belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı ve halkımızı ziyaret ederek kucaklaştık. Sincik halkımız cumhurbaşkanımıza, devletine milletine gönülden bağlı. Sincik halkını her türlü hizmete layık görüyoruz. Burada ilçe başkanımızla, belediye başkanımızla Sincik için neler yapabiliriz bunların çalışmasını başlattık. Muhtarlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinledik, bunlar için çalışıyoruz. Sincik için ne gerekiyorsa elimizden gelenin inşallah fazlasını yapacağız. Önümüzdeki süreçte hem valiliğimizin, hem kaymakamlığımızın hem de Avrupa birliği fonlarından inşallah gerekli hibe ve destekleri de alarak ciddi yatırımlar yapacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.