Milletvekili Toprak: ?S?zle?me imzaland?, belediyelerimizin y?k? hafifleyecek?

AK Parti Ad?yaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Avrupa Birli?i'nin belediyelerin alt yap?s?na hibe deste?i verece?ini dile getirdi.

AK Parti Ad?yaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Muhammed Fatih Toprak, Avrupa Birli?i ile toplam 210 milyon Avro tutar?ndaki ?? s?zle?me imzaland???n? ve 156 milyon avro de?erindeki en b?y?k pay?n g?neydo?udaki belediyelere ayr?ld???n? belirtti.

Toprak, ?Avrupa Birli?i'nin belediye altyap?s? alan?ndaki hibesinden Ad?yaman'?n belediyeleri de faydalanacak. Belediyelerimizin ?ncelikli ve ?nemli ihtiya?lar?ndan olan alt yap? ve su ile ilgili y?k?ml?l?kleri hafifleyecek. AFD taraf?ndan belediye altyap?s? alan?nda AB ad?na y?r?t?lecek olan s?zle?me ile, Suriyeli n?fusunun yo?un oldu?u g?neydo?u illerinden biri olan Ad?yaman'daki belediyelerin alt yap?s?na d?n?k, su tedarik ?ebekelerinin ve at?k su ar?tma tesislerinin in?aas? ve mevcut sistemlerin ?slah? desteklenecek, altyap? ?al??malar?na odaklan?lacak, ?evresel korumayla ilgili ?ok ?nemli ad?mlar at?lacak. ?limize hay?rl? olmas?n? diliyorum? diye konu?tu.