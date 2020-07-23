İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Toprak ve Amatör spor kulüp başkanları Bakan Kasapoğlu ile görüştü

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Amatör Spor Kulüpleri Başkanları Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldi.


Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'ın organizasyonuyla Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile 7 ilden Spor Kulübü başkanlarının katılımıyla video konferans görüşmesi gerçekleştirildi.


AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhan Spor, Tekirdağ Spor, Edirne Spor, Siirt Spor, Kütahya Spor, Isparta Spor, Karaman Spor, Çengelköy Spor Kulübü başkanlarının da katılımında Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.


Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) BAL hakkında verdiği kararlar başta olmak üzere 3. Lig'e çıkan takımların stadyumlarının ve tesislerinin iyileştirilmesi, amatör spor kulüplerinin sorunları ile ilgili konular paylaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.