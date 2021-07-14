Milletvekili Toprak'tan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5'inci yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Milletvekili Toprak, “15 Temmuz 2016 günü, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından demokrasimize ve milletimize karşı hain bir darbe girişimi yapıldı. Ülkemizin geleceğine yöneltilen bu hain kalkışma karşısında aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sel olup meydanlara akmıştır. Gözlerini kırpmadan milletimizin üzerine ateş edenler, milletimizin meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar fakat milletimiz, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşlarıyla bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Son 18 yılda kabuğunu kıran, gelişimini dünyadaki her türlü olumsuzluğa rağmen hızla sürdüren ülkemizin ilerleyişinin önü bu şekilde kesilmek istenmiştir. Bu nedenle darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları yönetenleri, darbecilere destek olanları asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Derin bir şuurun tezahürü olarak, ülkenin bölünmez bütünlüğü için hiç tereddüt etmeden göğsünü hain darbecilere siper eden aziz milletimiz gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek sergilemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz da Türk Milleti'nin varlığına darbe vurmak isteyenlere karşı gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.