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Milletvekili Toprak'tan Dünya Çiftçiler Günü Mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, dünya çiftçiler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.


Ülkemizin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde ve sofralara kadar ulaşan ekmeğe kadar yoğun emek sarf eden çiftçilerin büyük payı olduğunu vurgulayan Milletvekilli Toprak, “Dünya'nın salgınla mücadele ettiği bu zor süreçte Türkiye, tarımsal politikalarını yeniden oluşturarak her türlü tedbirini almıştır. Çiftçilerimizin üretim gayretleri ile çok şükür, güçlü ve hazırlıklı bir şekilde tarımsal üretimde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Dünya genelinde yaşanan iklim krizi nedeniyle Türkiye topraklarında yetişen ürünlere çok yoğun bir talep var. Bu yeterliliğimiz ülke ekonomisinin daha fazla büyümesi bakımından çok önemli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarımda kendine yeten sayılı ülkelerden biri olan Ülkemiz, 18 yıldır hem üreticimizin hem de çiftçimizin daima yanında yer almıştır. Bugüne kadar verilen desteklemeler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,Tarım ve Orman Bakan ıBekir Pakdemirli'ye, milletvekili arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ülkemize üretimle destek veren Adıyamanlı Hemşehrilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bereketli ve bol kazançlı bir dönem dilerim" diye konuştu

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