Milletvekili Toprak'tan Regaip Kandili Mesajı

Milletvekili Toprak, “Rahmetin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, duaların kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bu mübarek ayları fırsat bilerek aramızdaki kırgınlıkları unutarak, gönlümüzü herkese açmalı ve insani meziyetlerimizin yeniden yeşermesine azami gayret göstermeliyiz. Bu mübarek gecede olduğu gibi, toplum olarak her zaman birbirimize kenetlenmeliyiz. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde daha hoşgörülü davranmalı, medeniyetimizde var olan huzur ve kardeşliğimizi daha da arttırmalıyız. PKK terör örgütü tarafından geçtiğimiz günlerde hain bir saldırı sonucunda vatan evlatlarımız şehit oldu. Bilinmelidir ki kanımızla, canımızla kazanılan vatan toprağımıza uzanan elleri kırmaktan imtina etmeyeceğiz. Bu mübarek günlerde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Adıyamanlı hemşehrilerim başta olmak üzere, tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, devletimizin bekasını, vatanımızın ve milletimizin her türlü afet ve musibetten korunmasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.