Milletvekili Tutdere Adıyaman tütünü için araştırma önergesi verdi

Milletvekili Tutdere, Türkiye'de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanılması ve yaygınlaştırılması için bir meclis araştırması açılması için önerge verdi. Milletvekili Tutdere'nin verdiği ve CHP Grubundan 20 milletvekilinin imzaladığı araştırma önergesi, Türkiye'de yerli tütünün teşvik edilmesinin şart olduğunu belirtildi. Milletvekili Tutdere, “Açık arttırma esasına göre yetiştirilen tütünlerin üretiminin yasaklanması cezai müeyyideye bağlanması sarmalık kıyılmış tütüncülüğünün tek kelimeyle bitmesi demektir. 5607 sayılı yasanın 3/20 maddesindeki cezai hükümler Adıyaman'ı ve tütün üretimi yapılan diğer bölgeleri açık birer cezaevine dönüştürecek ağır mahiyette cezalardır” dedi.

Milletvekili Tutdere, tütün üretiminin Adıyaman için anahtar ürün olduğunu ve yerli tütün üretiminin desteklenmesiyle, köylerin boşalmasının önüne geçileceğini, kırsal alanlardan büyükşehirlere göçün azalacağını vurgulayarak, “Türkiye'de yüksek üretim kapasitesinden faydalanarak, ithal eden değil ihraç eden bir Türkiye olabilmek, çözüm önerilerinin geliştirilmesi için tütün konusunun etraflıca araştırılması, değerlendirilmesi ve yeniden bir yasal zemine oturtulması, Tarım Bakanlığınca Tütün Politikasının değişen koşullara göre yeniden uyarlanması gerekmektedir” diye konuştu.