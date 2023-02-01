Milletvekili Tutdere: “Adıyaman'ın sorunlarının büyük kısmı çözülmedi”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı yaptığı konuşmada Adıyaman'ın sorunlarını sıralayarak iktidara yüklendi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın hak ettiği hizmetleri bugüne kadar alamadığını dile getirerek, “20 yıllık AKP iktidarının seçimden seçime hatırladığı seçimden sonra unuttuğu; halkını yoksul, gençlerini işsiz bıraktığı, topraklarını susuz tütününe hapis cezası getirdiği Adıyaman'ın tarımdan turizme, sanayiden eğitim ve sağlığa birçok alanda çok sayıda sorunu var. Biz bu sorunların çözümü için genel kurulda, komisyon çalışmalarında defalarca sorunları dile getirdik, çözüm için iktidarı uyardık, Adıyaman halkının taleplerini bu kürsüden dile getirdik. Fakat bu sorunların büyük bir kısmı hala çözülmedi” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda gösterdiği fotoğrafla Adıyaman- Çelikhan yolunu TBMM gündemine taşıyan CHP'li Tutdere, “Bu fotoğraf karesinde; Adıyaman Valisi, iktidarın Milletvekili Ahmet Aydın, il Başkanı ve ilçe başkanı var. Çelikhan yolunda yolda kalan bir vatandaşa yardım etmek için iktidarın heyeti durmuş ve vatandaşa yardımcı oluyor. Durum buraya kadar insani ve yapılanı doğru buluyoruz. Ancak buradan Aydın ve iktidara şunu sormadan edemeyeceğiz. 20 yıldır iktidarsınız, Adıyaman'ı Çelikhan'a bağlayan 57 kilometrelik yolu neden yapamadınız? Siz eğer o yolu yapmış olsaydınız vatandaşlarımız yolda kalmayacaklar, bu fotoğraf ortaya çıkmayacaktı. Çelikhan halkına 20 yıldır her seçimde söz verdiniz. 57 kilometrelik yolu yapamayan bir AK Parti iktidarı olarak tarihe düştünüz. Bu iktidarın ne Adıyaman'ın Çelikhan yolunu ne de diğer eksikleri yapma takati kalmadı. İnşallah, Allah'ın izniyle ilk sandıkta iktidara geldiğimizde, Millet İttifakı iktidarı olarak ilk işimiz Çelikhan yolunu olacak. Çelikhan'ı da Adıyaman'ın tüm bağlantı yollarını da en modern şekilde yapacak halkımızın hizmetine sunacağız.

Gerger- Narince yolu, Besni viyadüğü, Fırat Köprüsü, Üçgöz- Beşyol yolu, Gölbaşı- Besni yolu, 29 kilometrelik Yeniköy- Yaylımlı- Tut bağlantı yolu, Düzce- Kömür- Pınaryayla- İnlice yolu, Sincik- Çatbahçe- Recep Çelikhan yolu kaynak bekliyor, para bekliyor. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz: 20 yıl geçti bu yollara ödenek ayırmak için daha kaç yılın geçmesi gerekiyor, daha kaç tane hemşehrimizin bu yıllarda can vermesi gerekiyor. Ne zaman vicdana gelip bu yolları, bu sorunları çözeceksiniz?

2019 yılında Adıyaman Ovası'na, Samsat Ovası'na, Besni Ovası'na, Besni Ovası'na su getirecektiniz fakat sene 2023, barajların yapın seviyesi ise yüzde 15 seviyelerinde. Ortada ne su var ne de sulama projeleri var, kaplumbağa hızıyla yürüyen işler var. Buradan bütün hemşehrilerime şunu söylüyoruz. 14 Mayısta sandık gelecek, sizi yirmi yıldır aldatan, topraklarınızı suyla buluşturmayan, gençlerinizi işsiz bırakan, yollarınızı, hastanelerinizi yapmayan iktidarı artık gönderme vakti geldi. Millet İttifakı'nın iktidarında bunların başlayıp bitirmediği ve hiç başlamadığı bütün projeleri tek tek tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız, Adıyaman topraklarını suyla buluşturacak, milletimizin su hasretine son vereceğiz. Çiftçilerimiz üretecek, Adıyaman'ımız zenginleşecek.

Adıyaman halkı sizden hizmet bekliyor. 2019 yılında Koçali Barajı bitecekti, su gelecekti. Sene 2023, barajın ilerlemesi ise yüzde 15 aşamasında. Bitirdiğiniz bir baraj varsa çıkın burada söyleyin. Koçali, Çetintepe, Gömükan Barajları hepsi inşaat aşamasında. Söz verdiniz, bitiremediniz ama biz bitireceğiz. Yirmi yıl size tamam artık, inşallah AKP gidecek, geldiğimizde biz toparlayacağız” ifadelerini kullandı.