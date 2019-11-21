Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın sulama sorununu gündeme getirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vergi sisteminde değişiklikler öngören kanun teklifiyle ilgili olarak meclis genel kurulunda söz alarak, Adıyaman'ın sulama sorunlarını dile getirdi.

AK Parti iktidarında Türkiye'nin vergileriyle inşa edilen GAP'ın hayalet projeye dönüştüğünü vurgulayarak konuşmalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Şu anda görüşmekte olduğumuz teklifte, iktidar tarafından yanlış ekonomik politikalar sonucu ülkenin içine girmiş olduğu ekonomik krizi bertaraf etmek, bütçe açıklarını kapatmak adına yeni vergiler getiriliyor. Bu israfın faturası vatandaşa çıkarılıyor. Vatandaş hayat pahalılığıyla, zamlarla boğuşurken bir taraftan da yeni vergi yükleriyle karşı karşıya kalacaktır. Kanaatimizce, bu vergiler ve bu şekildeki vergilendirme doğru değildir.

GAP'la ilgili, iktidarınız döneminde Diyarbakır'da o zamanın başbakanı, cumhurbaşkanı GAP Eylem Planını açıklarken aynen şunu diyor, ‘Bugün burada açıkladığımız bir rapor değil, takvimi belirlenmiş, kaynağı temin edilmiş bir eylem planıdır' aynı tarihte, 26 Mayıs 2008 tarihinde dönemin Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker, ‘Devlet sözü, GAP bu kez bitecek'. Peki, tabloya baktığımızda dönemin bakanı ve başbakanı tarafından verilen bu sözler, gerçekten sahada GAP'a ilişkin tüm projeler tamamlanmış mı? GAP, hepinizin bildiği gibi, 1985 yılında başlanılan, 2005 yılında da tamamlanması öngörülen büyük bir proje ancak bu proje bugüne kadar maalesef tamamlanamamıştır. On yedi yıllık AK Parti iktidarı dönemine de bakıldığında GAP'la ilgili çalışmaların yeterli hızda yürümediği, GAP'ın ihmal edildiğini görmekteyiz.

İktidar tarafından 2018 yılı projelerin bitirilmesi için hedef olarak seçilmiş ise de 2019 Sayıştay raporlarında eylem planındaki projelerin, yüzde 20'sine hiç başlanmadığı, yine, eylem planındaki projelerin yüzde 40'ının tamamlanamadığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla iktidarınız tarafından da GAP ihmal edilmiştir. 2019 yılında projenin tamamına bakıldığında, enerji projelerinin yüzde 74'ü tamamlanmış, sulama projelerinin ancak yüzde 30'u tamamlanmıştır, bölgedeki tarım arazilerinin sadece yüzde 15'i sulanabilmiştir. GAP'taki arazileri sulayacağına tarım bakanı ve hükumet Sudan'a göz dikmiş, Sudan'dan arazi kiralıyorlar. Ben buradan, milletin kürsüsünden çağrıda bulunuyorum, Sudan'da işiniz yok. Sudan'da arazi kiralayacağınıza, gelin, Samsat Ovası'nı sulayın, gelin, Diyarbakır Ovası'nı sulayın, gelin, Şanlıurfa'yı, Kilis'i, Gaziantep'i sulayın. Burada binlerce dönüm, binlerce hektarlık arazi sizi bekliyor. Buradaki arazileri vatandaşımıza kazandıralım, tarıma kazandıralım, ürün çeşitliğini artıralım; ülkemize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlasın.

Adıyaman, tabir yerindeyse, GAP'ın ‘A'sıdır. GAP kapsamındaki diğer iller ihmal edilmiş, Adıyaman, GAP kapsamında olmasına rağmen, tamamen yok sayılmış. On yedi yıllık AK Parti iktidarı döneminde GAP kapsamındaki sulama projeleri tamamlanamamıştır, pompaj sistemleri yapılamamıştır. Adıyaman'daki tarım arazilerinin yüzde 89'unda halen kuru tarım yapılmaktadır, arazilerin sadece yüzde 19'u sulanabilmektedir. Barajlar, kanallar, hiçbirisine başlanamamıştır ve AK Parti iktidarı Adıyaman'ı unutmuştur.

Bugün Adıyaman'da, suyun kenarında benim çiftçim kuru tarım yapmaktadır. Harran Ovası'ndaki çiftçi 2 ürün kaldırıyor, Adıyaman çiftçisi hala klasik sistemde arpa ve buğday üretiyor. Bu, gerçekten, 2019 yılında Adıyaman'a ve Türkiye'ye yakışmayan bir tablodur. Biz Adıyaman'da da, GAP kapsamındaki bütün illerde de artık bu projelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Halkın talebi de budur. Artık israf projelerine, rant projelerine kaynak aktaracağınıza gelin, halkı ve ülkeyi kalkındıracak GAP gibi projelere kaynak ayırın diyorum” diye konuştu.