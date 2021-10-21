Milletvekili Tutdere, badem üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı

Milletvekili Tutdere, badem üretim potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkartılması, pazarlama ve tanıtım konusundaki eksikliklerin giderilmesi, üretici birlik ve kooperatiflerinin sayılarının ve etkinliklerinin arttırılması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Milletvekili Tutdere, “Ülkemizde badem üreticiliği çoğunlukla 100 dekar veya daha düşük alanlarda ve kuru şartlarda gerçekleşmektedir. Bu alanların ekonomik getirisi, artan tarımsal girdilerle kıyaslandığında çok düşük olmaktadır. Bu nedenle katma değeri yüksek olan bu türün üreticiliğinin planlanmasında ve alt yapının hazırlanmasında sulanabilen büyük ölçekli arazilerin kullanılması ve bu arazilerin üreticiliğe kazandırılması gerekmektedir. Yerel badem ağaçlarında gerçekleşen kurumalara karşı gerekli önlemlerin alınması, türev ürünlerin çoğaltılması, ülkemizin badem üretim potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkartılması, pazarlama ve tanıtım konusundaki eksikliklerin giderilmesi, üretici birlik ve kooperatiflerinin sayılarının ve etkinliklerinin arttırılması, ülkemizin ithalatçı konumdan ihracatçı konuma gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapmalıyız.

Desteklenmesi gereken badem üreticileri Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünce hasadın üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olmasına karşın ürün fiyatlarının açıklanmamış olması nedeniyle de mağdur ediliyor. Bu kadar büyük bir pazar payına sahip olan badem üretiminin arttırılması ve ülkemizin ithalatçı konumdan ihracatçı konuma gelmesine yönelik etkin çalışmalar yürütülmesi gerekirken, bakanlıkça hasadın üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olmasına rağmen ürün fiyatlarının bile açıklanmıyor olması badem üretimine yeterince önem verilmediğinin en açık göstergelerinden biridir” diye konuştu.