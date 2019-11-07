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Milletvekili Tutdere, Bakan Albayrak'ın Adıyaman ziyaretini değerlendirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Adıyaman’a yapmış olduğu ziyareti değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Adıyaman'a yapmış olduğu ziyareti değerlendirerek açıklamalarda bulundu.


Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ziyaretini değerlendiren Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'a karşı görevinizi yapmanız için on yedi yıl süre geçti, daha ne kadar süre istiyorsunuz. Adıyaman on yedi yıldır size karşı görevini yaptı. Peki, on yedi yıldır Adıyaman'a karşı siz görevlerinizi yaptınız mı, mesela tütün üreticilerinin beklediği vergi indirimi için yasal çalışma yapacak mısınız? İnşaat çalışmaları durma noktasına gelen Koçali, Gömükan, Çetintepe Barajları için gerekli ödeneği çıkaracak mısınız, sulama projeleri için gerekli çalışmaları yapacak mısınız? İşsizlik ve yoksulluğun bitirilmesi için on yedi yıldır sabırla bekleyen Adıyaman'a daha ne kadar beklemeyi öneriyorsunuz? Adıyaman'a karşı görevinizi yapmanız için on yedi yıl süre geçti, daha ne kadar süre istiyorsunuz” diye konuştu.

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