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Milletvekili Tutdere Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 31 Mart seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç'a başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş'a yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda CHP Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç'a Atatürk portresi hediye etti.

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